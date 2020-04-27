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27 апреля в Житомире предприниматели пикетировали городской совет с требованием открыть рынки.
Об этом сообщает местное издание Житомир.info.
Так, утром 27 апреля более сотни предпринимателей собрались у мэрии с требованием возобновить работу «Сенного» и «Ржаного» рынков. Их возмущает тот факт, что супермаркеты во время карантина продолжают работать, а рынки нет.
«Мы просидели больше месяца, и нам реально никто не говорит, когда мы будем открыты. Сказали, что будет отрываться торговля, розничная торговля, но о рынках ничего не сказали. Была Пасха, кучу денег было вложено, мы его не продали (товар) и он лежит на складах», — рассказал журналистам предприниматель Дмитрий.
Пикетирующие возмутились, что крупные супермаркеты работают.
«Если все на карантине, то должны быть все на карантине. Почему у нас выборочно тот работает, а тот не работает. Почему, когда все говорят о коронавирусе, то в «Эпицентре» нет коронавируса», — добавил другой предприниматель.
К митингующим вышел городской голова Сергей Сухомлин, которому они озвучили свои требования.
«В поэтапном выходе из карантина премьер-министр пишет, что на каком-то третьем-четвертом этапе он собирается открывать малый бизнес, магазины, оптовую, розничную торговлю. Здесь люди собрались с рынков, и в распоряжении о выходе из карантина ни одного слова не сказано, что откроют именно рынки. Мы думаем, что в распоряжении они о рынках просто забыли. Мы пришли выслушать вас, каким образом вы собираетесь открыть рынки в нашем городе», — обратились митингующие.
Сергей Сухомлин отметил, что городские власти не могут принимать все решения самостоятельно, поэтому этот вопрос будут обсуждать с нардепами и губернатором.
«Мы не можем принимать решения, противоречащие постановлениям Кабмина. У меня следующее предложение. Для того, чтобы мы пытались все делать по закону, вы можете собрать подписи. Мы уже сейчас договариваемся с народными депутатами, главой администрации, что мы делаем «круглый стол» по этому вопросу. Потому что есть еще областная комиссия, которая устанавливает правила работы для малого бизнеса и на этой встрече мы будем обсуждать вопросы и обращаться в центральные органы власти», — сказал Сергей Сухомлин.
После разговора предприниматели собрали подписи под обращением к мэру и через несколько минут разошлись.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал открытие продовольственных рынков, но при условии соблюдения ими всех условий безопасности.
Ранее сообщалось, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».
Сообщалось также, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.
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27 апреля в Житомире предприниматели пикетировали городской совет с требованием открыть рынки.
Об этом сообщает местное издание Житомир.info.
Так, утром 27 апреля более сотни предпринимателей собрались у мэрии с требованием возобновить работу «Сенного» и «Ржаного» рынков. Их возмущает тот факт, что супермаркеты во время карантина продолжают работать, а рынки нет.
«Мы просидели больше месяца, и нам реально никто не говорит, когда мы будем открыты. Сказали, что будет отрываться торговля, розничная торговля, но о рынках ничего не сказали. Была Пасха, кучу денег было вложено, мы его не продали (товар) и он лежит на складах», — рассказал журналистам предприниматель Дмитрий.
Пикетирующие возмутились, что крупные супермаркеты работают.
«Если все на карантине, то должны быть все на карантине. Почему у нас выборочно тот работает, а тот не работает. Почему, когда все говорят о коронавирусе, то в «Эпицентре» нет коронавируса», — добавил другой предприниматель.
К митингующим вышел городской голова Сергей Сухомлин, которому они озвучили свои требования.
«В поэтапном выходе из карантина премьер-министр пишет, что на каком-то третьем-четвертом этапе он собирается открывать малый бизнес, магазины, оптовую, розничную торговлю. Здесь люди собрались с рынков, и в распоряжении о выходе из карантина ни одного слова не сказано, что откроют именно рынки. Мы думаем, что в распоряжении они о рынках просто забыли. Мы пришли выслушать вас, каким образом вы собираетесь открыть рынки в нашем городе», — обратились митингующие.
Сергей Сухомлин отметил, что городские власти не могут принимать все решения самостоятельно, поэтому этот вопрос будут обсуждать с нардепами и губернатором.
«Мы не можем принимать решения, противоречащие постановлениям Кабмина. У меня следующее предложение. Для того, чтобы мы пытались все делать по закону, вы можете собрать подписи. Мы уже сейчас договариваемся с народными депутатами, главой администрации, что мы делаем «круглый стол» по этому вопросу. Потому что есть еще областная комиссия, которая устанавливает правила работы для малого бизнеса и на этой встрече мы будем обсуждать вопросы и обращаться в центральные органы власти», — сказал Сергей Сухомлин.
После разговора предприниматели собрали подписи под обращением к мэру и через несколько минут разошлись.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал открытие продовольственных рынков, но при условии соблюдения ими всех условий безопасности.
Ранее сообщалось, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».
Сообщалось также, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.