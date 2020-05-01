Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный рассказал о несоблюдении карантина в городе: люди на рынках не придерживаются ограничительных мер, ходят на пляж, отдыхают на природе.

Об этом он заявил в своём видеообращении.

Как известно, в Южноукраинске Николаевской области по состоянию на 1 мая зафиксировано 15 человек, больных COVID-19. За минувший день было выявлено 11 новых случаев.

Городской голова рассказал, что в Южноукраинске не все соблюдают ограничительные меры в условиях карантина, в частности люди посещают пляж, отдыхают на природе, во дворах играются дети.

— Сегодня сутра были два рейда по рынкам: начали работать продовольственные рынки. На некоторых рынках не придерживаются установленных мер как продавцы, так и покупатели... Будьте внимательны, придерживайтесь всех карантинных требований. Также замечено, что в ряде магазинов тоже не придерживаются карантинных требований. Расслабились — вот вам и имеем результат. Мы можем замечать, что в отдельных дворах играются дети, кто-то из взрослых выходит отдыхать на природу, на городской пляж. Эта вирусная болезнь не шутка: можно переболеть, а можно и умереть, - заявил Виктор Пароконный.

Он добавил, что продовольственные рынки в городе могут быть закрыты, если продавцы и покупатели продолжат не соблюдать карантинные меры.

— Должен напомнить, что контроль за выполнением карантинных мер на рынках города, которые разрешила наша страна, будет контролироваться Госпродпотребслужбой. Если они сделают выводы, что меры не выполняются, они закроют работу продовольственных рынков, - отметил Виктор Пароконный.

Напомним, что мэр Виктор Пароконный рассказал, что с новыми 11 заболевшими коронавирусной инфекцией контактировало около 60 человек.