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В Южноукраинске Николаевской области по состоянию на 1 мая зафиксировано 15 человек, больных COVID-19. За день до этого было выявлено лишь 4 случая.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
По состоянию на 10 утра сегодня в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них в Южноукраинске - 15.
Также большое количество больных зафиксировано в Вознесенске и Вознесенском районе - 41 человек, в Доманевском районе - 52 человека и в Николаеве - 11 человек.
Всего в области выздоровели 6 человек, умерло от последствий COVID-19 три человека.
Из всех больных коронавирусом в области 33 человека медики.
Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.
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В Южноукраинске Николаевской области по состоянию на 1 мая зафиксировано 15 человек, больных COVID-19. За день до этого было выявлено лишь 4 случая.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
По состоянию на 10 утра сегодня в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них в Южноукраинске - 15.
Также большое количество больных зафиксировано в Вознесенске и Вознесенском районе - 41 человек, в Доманевском районе - 52 человека и в Николаеве - 11 человек.
Всего в области выздоровели 6 человек, умерло от последствий COVID-19 три человека.
Из всех больных коронавирусом в области 33 человека медики.
Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.