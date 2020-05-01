В Южноукраинске Николаевской области по состоянию на 1 мая зафиксировано 15 человек, больных COVID-19. За день до этого было выявлено лишь 4 случая.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

По состоянию на 10 утра сегодня в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них в Южноукраинске - 15.

Также большое количество больных зафиксировано в Вознесенске и Вознесенском районе - 41 человек, в Доманевском районе - 52 человека и в Николаеве - 11 человек.

Всего в области выздоровели 6 человек, умерло от последствий COVID-19 три человека.

Из всех больных коронавирусом в области 33 человека медики.

Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.