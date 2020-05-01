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Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный рассказал, что с новыми 11 заболевшими коронавирусной инфекцией контактировало около 60 человек.
Об этом он заявил в своём видеообращении.
Как известно, в Южноукраинске Николаевской области по состоянию на 1 мая зафиксировано 15 человек, больных COVID-19. За минувший день было выявлено 11 новых случаев.
Мэр рассказал, что в подъездах и на прилегающей к ним территории проводится дезинфекция.
— У нас появилось 11 человек, южноукраинцев, которые заболели на коронаирусную инфекцию. Также отследили количество контактных жителей — они находятся в пределе 60 человек. Подъезды, где проживают эти жители города, там проводятся меры по дезинфекции и прилежащих территорий. - отметил Виктор Пароконный.
Городской голова призвал не поддаваться панике, заверив, что в Южноукраинске принимаются все меры для недопущения распространения коронавируса.
Напомним, что по состоянию на 10 утра сегодня в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19.
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Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный рассказал, что с новыми 11 заболевшими коронавирусной инфекцией контактировало около 60 человек.
Об этом он заявил в своём видеообращении.
Как известно, в Южноукраинске Николаевской области по состоянию на 1 мая зафиксировано 15 человек, больных COVID-19. За минувший день было выявлено 11 новых случаев.
Мэр рассказал, что в подъездах и на прилегающей к ним территории проводится дезинфекция.
— У нас появилось 11 человек, южноукраинцев, которые заболели на коронаирусную инфекцию. Также отследили количество контактных жителей — они находятся в пределе 60 человек. Подъезды, где проживают эти жители города, там проводятся меры по дезинфекции и прилежащих территорий. - отметил Виктор Пароконный.
Городской голова призвал не поддаваться панике, заверив, что в Южноукраинске принимаются все меры для недопущения распространения коронавируса.
Напомним, что по состоянию на 10 утра сегодня в Николаевской области всего выявлено 140 подтвержденных случаев COVID-19.