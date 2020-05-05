В Николаевской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Сообщается, что умер 59-летний житель села Антоновка Доманевского района. Дата смерти — 4 мая.

Отмечается, что с подозрением на коронавирус мужчина был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 20 апреля.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 утра 5 мая в Николаевской области выявлено 2 новых случая коронавируса, всего зарегистрировано 165 случаев COVID-19, из них медработников — 40 человек.

Напомним, что первой жертвой коронавируса на Николаевщине стала 81-летняя жительница села Вороновка в Вознесенском районе. Она вместе со своей 62-летней дочерью была первой заболевшей коронавирусом в Николаевской области.

Вторым умершим от стал 73-летний житель Доманевского района. Еще одной умершей стала 64-летняя жительница села Доманевка. Четвертый летальный случай от COVID-19 был зафиксирован 4 мая в Николаеве.