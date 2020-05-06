Глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий заявил, что после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях Эпицентр и Новая линия Антимонопольный комитет откроет против них дело.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Алексей Хмельницкий отметил, что с точки зрения антимонопольного законодательства работа Эпицентра и Новой линии во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами.

— Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа Эпицентра и Новой линии во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Несоблюдение вышеуказанными сетями общенациональных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но придерживались условий карантина, - пояснил Алексей Хмельницкий.

В АМКУ добавили, что Нацполиция составила протоколы по статье 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях.

— В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если исследования Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями Эпицентр, Новая линия или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год, - заявил Алексей Хмельницкий.

По его словам, подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.

— Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если будем иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения, - добавили в АМКУ.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения. 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский. Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.