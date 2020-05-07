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Два человека, у которых в течение последних суток подтвердили коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он добавил, что все 6 человек, у которых выявили COVID-19 за последние сутки, проживают в разных районах города. Сейчас проверяют людей, которые с ними контактировали.
Также установлено, что два человека «завезли» вирус из Первомайского и Новобугского районов области.
— Один мужчина на майские праздники был в Первомайске. Женщина, которая заболела, была в Новом Буге у подруги, тоже праздновала. Это означает, что вирус распространяется именно из-за таких праздников, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, по состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 новых случаев в Николаеве.
Ранее Николаевский городской голова призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
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Два человека, у которых в течение последних суток подтвердили коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он добавил, что все 6 человек, у которых выявили COVID-19 за последние сутки, проживают в разных районах города. Сейчас проверяют людей, которые с ними контактировали.
Также установлено, что два человека «завезли» вирус из Первомайского и Новобугского районов области.
— Один мужчина на майские праздники был в Первомайске. Женщина, которая заболела, была в Новом Буге у подруги, тоже праздновала. Это означает, что вирус распространяется именно из-за таких праздников, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, по состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 новых случаев в Николаеве.
Ранее Николаевский городской голова призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный