По состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 новых случаев в Николаеве.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 179 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.

Отметим, что по состоянию на вчера в Николаеве было 12 больных коронавирусом, сегодня уже 18.

За сутки 5 человек выздоровело от COVID-19, всего выздоровели 35 человек. Умерло всего от последствий коронавируса 5 человек.