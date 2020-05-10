Ремонт асфальтного покрытия на разводной части Ингульского моста возможно начнут делать в следующем месяце.

Об этом рассказал начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый, сообщает Мой город.

По словам Владислава Невеселого при ремонте будут использовать специальную мембрану, при помощи которой асфальтобетоннная смесь будет крепко соединяться с железом.

— Там будет обрабатываться железо, будет специальная мембрана, которая будет главную роль исполнять, потому что именно она будет соединять асфальтобетонную смесь с железом. Я думаю, дай Бог, если все нормально будет, то в следующем месяце начнем ремонт, — сказал глава САД.

Ранее, депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.