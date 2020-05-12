|Скорость ветра:
|6.7 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.25 грн
В Николаеве сегодня 12 мая работники коммунального предприятия ЭЛУ Автодорог установили дополнительные якоря на понтонный пешеходный мост через Ингул.
Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.
— ЭЛУ Автодорог Николаев провела закрепления пешеходного моста через Ингул дополнительными якорями, - сказано в сообщении.
Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен. 2 апреля, ремонт Ингульского понтонного моста был завершен.
Напомним, 12 мая, в Николаевской, Харьковской, Луганской, Одесской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Николаеве сегодня 12 мая работники коммунального предприятия ЭЛУ Автодорог установили дополнительные якоря на понтонный пешеходный мост через Ингул.
Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.
— ЭЛУ Автодорог Николаев провела закрепления пешеходного моста через Ингул дополнительными якорями, - сказано в сообщении.
Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен. 2 апреля, ремонт Ингульского понтонного моста был завершен.
Напомним, 12 мая, в Николаевской, Харьковской, Луганской, Одесской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.