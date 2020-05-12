В Николаеве сегодня 12 мая работники коммунального предприятия ЭЛУ Автодорог установили дополнительные якоря на понтонный пешеходный мост через Ингул.

Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.

— ЭЛУ Автодорог Николаев провела закрепления пешеходного моста через Ингул дополнительными якорями, - сказано в сообщении.

Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен. 2 апреля, ремонт Ингульского понтонного моста был завершен.

Напомним, 12 мая, в Николаевской, Харьковской, Луганской, Одесской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.