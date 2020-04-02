Сегодня, 2 апреля, завершился ремонт Ингульского понтонного моста, который был поврежден в результате сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Сообщается, что работы, которые длились больше месяца, выполняли работники КП «ЭЛУ автодорог». За это время специалисты предприятия восстановили ригель и другие элементы мостовой переправы.

— Сегодня, после завершения восстановления моста, буксир выровнял плавучую конструкцию. Финальным этапом стало снятие ограждения и предупредительных знаков, - сказано в сообщении.

Напомним, что Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.