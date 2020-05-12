Сегодня, 12 мая, в Николаевской, Харьковской, Луганской, Одесской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС.

— По данным УкрГидрометцентра, 12 мая в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.

Отметим, что в Николаеве согласно прогнозу порывы ветра достигают 15-24 метров в секунду.

В ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновения возгораний в экосистемах.

Напомним, в конце февраля в Николаеве было объявлено штормовое предупреждение, в тот день порывы ветра достигали 38 м/с.