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Сегодня, 12 мая, в Николаевской, Харьковской, Луганской, Одесской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС.
— По данным УкрГидрометцентра, 12 мая в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.
Отметим, что в Николаеве согласно прогнозу порывы ветра достигают 15-24 метров в секунду.
В ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновения возгораний в экосистемах.
Напомним, в конце февраля в Николаеве было объявлено штормовое предупреждение, в тот день порывы ветра достигали 38 м/с.
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Сегодня, 12 мая, в Николаевской, Харьковской, Луганской, Одесской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС.
— По данным УкрГидрометцентра, 12 мая в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.
Отметим, что в Николаеве согласно прогнозу порывы ветра достигают 15-24 метров в секунду.
В ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновения возгораний в экосистемах.
Напомним, в конце февраля в Николаеве было объявлено штормовое предупреждение, в тот день порывы ветра достигали 38 м/с.