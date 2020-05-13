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Кабинет министров Украины разрешил украинцам прогуливаться в парках группами до 8 человек, и сидеть в кафе на летних площадках по 4 человека за одним столом.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— После запуска первого этапа выхода из карантина Правительство работало над возможностью ослабления еще некоторых ограничений. Ища баланс между усталостью людей от карантина и недопущением вспышки болезни, мы решили смягчить ограничения по пребыванию людей на свежем воздухе. Прогуливаться в парках можно будет компанией до 8 человек, а сидеть за столом на летних площадках сможет четверо. Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня опубликования, - сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не изобретут лекарство от COVID-19.
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Кабинет министров Украины разрешил украинцам прогуливаться в парках группами до 8 человек, и сидеть в кафе на летних площадках по 4 человека за одним столом.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— После запуска первого этапа выхода из карантина Правительство работало над возможностью ослабления еще некоторых ограничений. Ища баланс между усталостью людей от карантина и недопущением вспышки болезни, мы решили смягчить ограничения по пребыванию людей на свежем воздухе. Прогуливаться в парках можно будет компанией до 8 человек, а сидеть за столом на летних площадках сможет четверо. Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня опубликования, - сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не изобретут лекарство от COVID-19.