Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в ближайшее время горсовет перераспределит остатки по бюджету 2019 года и выделит деньги, необходимые для ввода в эксплуатацию троллейбусной линии на Намыве.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Ранее директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко рассказал, что «Николаевоблэнерго» изменило тариф на оплату за эксплуатацию и использование электроэнергии троллейбусной линии на Намыве, а потому депутаты горсовета на сессии должны проголосовать за выделение средств. После этого решения линия будет запущена.

— Деньги зарезервированы и предусмотрены в бюджете. На следующей неделе или через неделю должна состояться сессия и средства будут выделены. Думаю, мы сможем ввести линию в эксплуатацию сразу после отмены карантина, — отметил Александр Сенкевич.