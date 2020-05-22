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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в ближайшее время горсовет перераспределит остатки по бюджету 2019 года и выделит деньги, необходимые для ввода в эксплуатацию троллейбусной линии на Намыве.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Ранее директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко рассказал, что «Николаевоблэнерго» изменило тариф на оплату за эксплуатацию и использование электроэнергии троллейбусной линии на Намыве, а потому депутаты горсовета на сессии должны проголосовать за выделение средств. После этого решения линия будет запущена.
— Деньги зарезервированы и предусмотрены в бюджете. На следующей неделе или через неделю должна состояться сессия и средства будут выделены. Думаю, мы сможем ввести линию в эксплуатацию сразу после отмены карантина, — отметил Александр Сенкевич.
Ранее мэр Николаева анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в ближайшее время горсовет перераспределит остатки по бюджету 2019 года и выделит деньги, необходимые для ввода в эксплуатацию троллейбусной линии на Намыве.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Ранее директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко рассказал, что «Николаевоблэнерго» изменило тариф на оплату за эксплуатацию и использование электроэнергии троллейбусной линии на Намыве, а потому депутаты горсовета на сессии должны проголосовать за выделение средств. После этого решения линия будет запущена.
— Деньги зарезервированы и предусмотрены в бюджете. На следующей неделе или через неделю должна состояться сессия и средства будут выделены. Думаю, мы сможем ввести линию в эксплуатацию сразу после отмены карантина, — отметил Александр Сенкевич.
Ранее мэр Николаева анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.