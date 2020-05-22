Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что когда депутаты Николаевского горсовета проголосуют за оплату задолженности по вводу в эксплуатацию троллейбусной линии на Намыве, её можно будет запустить.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, Николаевоблэнерго изменила тариф на оплату за эксплуатацию и использование электроэнергии троллейбусной линии на Намыве, а потому депутаты горсовета на сессии должны проголосовать за выделение средств. После этого решения линия будет запущена.

— Линия на Намыве завершена. Нужны деньги в связи с тем, что Облэнерго они изменили оплату технических условий. Была одна оплата за техусловия на эксплуатацию, использование электроэнергии, а сейчас другая. Вдруг она у них поменялась, они выставили другие деньги. Деньги были заложены в бюджете 2019 года, соответственно что там были ввод в эксплуатацию с подстанции, дали другие тарифы на подключение. Нужно эти деньги, вот ближайшая сессию будет, я думаю будет утверждена оплата этой задолженности по вводу в эксплуатацию подстанций и линий троллейбусных на Намыве, депутаты проголосуют и мы тут же запускаем, - заявил Владимир Евтушенко.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.