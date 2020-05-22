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22 мая в Северодонецке Луганской области попрощались с командиром батальона полиции особого назначения «Луганск-1» полковником Сергеем Губановым.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
На церемонию прощания прибыл заместитель председателя Офиса Президента Украины Роман Машовец. Он отметил, что Сергей Губанов достойно и профессионально защищал Украину от врага и все, что остается следующим поколениям — уважать и помнить Героя.
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Губанова «настоящим командиром, надежным товарищем, патриотом».
«Настоящий командир, надежный товарищ, патриот. Седой (позывной, — прим.) всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова — это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, который несет смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинцв. Сегодня мы чтим военный подвиг и память Героя Украины. Сегодня мы прощаемся с товарищем, соратником, командиром. Боль потери и светлая память останутся с нами, подвиг Героя станет примером для молодых. Искренние соболезнования родным и близким! Мы разделяем ваше огромное горе! Честь герою!», — сказал Арсен Аваков.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что «Луганск-1» под руководством Сергея Губанова не отдал ни одного сантиметра родной земли оккупантам. Командующий Национальной гвардии Николай Балан сказал, что Украина прощается с настоящим воином.
енерал полиции Сергей Князев отметил, что Сергей Губанов — это тот командир, который никогда не прятался за спинами бойцов, а шел первым в самое пекло.
— Мы потеряли еще одного бойца за нашу независимость. Своей жизнью он спас своих подчиненных. Мы гордимся им, — сказал Сергей Князев.
Сергей Губанов родился на Луганщине. Он вступил в ряды милиции в далеком 1995 году. Прошел путь от дежурного дежурной части Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. События 2014 года застали его в должности начальника Ленинского районного отдела милиции Луганска. Во время бурных событий, когда Луганщину начала оккупировать Россия, Сергея вместе с еще несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том, где милиционеры прячут оружие.
Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были «засады» боевиков и объявлена «охота» на его жизнь и еще 16-ти офицеров милиции. Все они были внесены боевиками в «расстрельный список 17-ти», их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с призывом — подлежат расстрелу.
Сергей Губанов вывез семью подальше от оккупации, а сам вернулся на Луганщину, чтобы защищать свою землю. В 2015 году возглавил батальон «Луганск-1» и все эти годы, вместе со своими бойцами, выполнял самые трудные задачи на передовой.
Напомним, что в Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил, погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения «Луганск-1» Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили ранения.
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22 мая в Северодонецке Луганской области попрощались с командиром батальона полиции особого назначения «Луганск-1» полковником Сергеем Губановым.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
На церемонию прощания прибыл заместитель председателя Офиса Президента Украины Роман Машовец. Он отметил, что Сергей Губанов достойно и профессионально защищал Украину от врага и все, что остается следующим поколениям — уважать и помнить Героя.
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Губанова «настоящим командиром, надежным товарищем, патриотом».
«Настоящий командир, надежный товарищ, патриот. Седой (позывной, — прим.) всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова — это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, который несет смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинцв. Сегодня мы чтим военный подвиг и память Героя Украины. Сегодня мы прощаемся с товарищем, соратником, командиром. Боль потери и светлая память останутся с нами, подвиг Героя станет примером для молодых. Искренние соболезнования родным и близким! Мы разделяем ваше огромное горе! Честь герою!», — сказал Арсен Аваков.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что «Луганск-1» под руководством Сергея Губанова не отдал ни одного сантиметра родной земли оккупантам. Командующий Национальной гвардии Николай Балан сказал, что Украина прощается с настоящим воином.
енерал полиции Сергей Князев отметил, что Сергей Губанов — это тот командир, который никогда не прятался за спинами бойцов, а шел первым в самое пекло.
— Мы потеряли еще одного бойца за нашу независимость. Своей жизнью он спас своих подчиненных. Мы гордимся им, — сказал Сергей Князев.
Сергей Губанов родился на Луганщине. Он вступил в ряды милиции в далеком 1995 году. Прошел путь от дежурного дежурной части Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. События 2014 года застали его в должности начальника Ленинского районного отдела милиции Луганска. Во время бурных событий, когда Луганщину начала оккупировать Россия, Сергея вместе с еще несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том, где милиционеры прячут оружие.
Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были «засады» боевиков и объявлена «охота» на его жизнь и еще 16-ти офицеров милиции. Все они были внесены боевиками в «расстрельный список 17-ти», их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с призывом — подлежат расстрелу.
Сергей Губанов вывез семью подальше от оккупации, а сам вернулся на Луганщину, чтобы защищать свою землю. В 2015 году возглавил батальон «Луганск-1» и все эти годы, вместе со своими бойцами, выполнял самые трудные задачи на передовой.
Напомним, что в Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил, погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения «Луганск-1» Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили ранения.