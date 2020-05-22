22 мая в Северодонецке Луганской области попрощались с командиром батальона полиции особого назначения «Луганск-1» полковником Сергеем Губановым.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

На церемонию прощания прибыл заместитель председателя Офиса Президента Украины Роман Машовец. Он отметил, что Сергей Губанов достойно и профессионально защищал Украину от врага и все, что остается следующим поколениям — уважать и помнить Героя.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Губанова «настоящим командиром, надежным товарищем, патриотом».

«Настоящий командир, надежный товарищ, патриот. Седой (позывной, — прим.) всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова — это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, который несет смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинцв. Сегодня мы чтим военный подвиг и память Героя Украины. Сегодня мы прощаемся с товарищем, соратником, командиром. Боль потери и светлая память останутся с нами, подвиг Героя станет примером для молодых. Искренние соболезнования родным и близким! Мы разделяем ваше огромное горе! Честь герою!», — сказал Арсен Аваков.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что «Луганск-1» под руководством Сергея Губанова не отдал ни одного сантиметра родной земли оккупантам. Командующий Национальной гвардии Николай Балан сказал, что Украина прощается с настоящим воином.

енерал полиции Сергей Князев отметил, что Сергей Губанов — это тот командир, который никогда не прятался за спинами бойцов, а шел первым в самое пекло.

— Мы потеряли еще одного бойца за нашу независимость. Своей жизнью он спас своих подчиненных. Мы гордимся им, — сказал Сергей Князев.