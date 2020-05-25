В селе Конецполь на Первомайщине управление Госгеокадастра в Николаевской области без согласования с местной властью распаевало 32 гектара земель запаса, разделив их между 16 участниками АТО. В сельсовете отмечают, что процедура является законной, однако сетуют, что среди получивших землю людей нет ни одного местного жителя.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

— Раньше такой проблемы не было, так как эти земли заливало водой и до июня стояла вода. Сейчас, когда воды нет, появилось много таких желающих присвоить эту землю, и из-за этого возникла проблема, — рассказал журналистам местный житель Владимир Дейнека.

Сельчане и активисты подозревают, что распаевка произошла в интересах местного фермера, который уже готовит землю для обработки, несмотря на то, что документы на участки находятся в процессе изготовления.

— Там были солончаки, она (земля, — прим.) была государственная. До 2018 года она проходила в государственном резерве и ее не собирались никому распаевывать. В начале этого года ее Николаев распаевал атовцам по 2 гектара, но еще документы не изготовлены. Документы делаются и есть уже предприниматель, готовый скупить всю эту землю для пашни, — рассказала депутат Конецпольского сельсовета Елена Кравченко.

Член исполкома местного совета Татьяна Сичкар рассказала журналистам, что местный фермер уже выкорчевал деревья, подготавливая территорию для будущей обработки и посевов.

Конецпольский сельский голова Николай Ребрий заявил, что в случае, если управление Госгеокадастра не прислушается к просьбам жителей, сельсовет намерен обращаться в суд.

— Когда мы посмотрели по компьютеру, то фамилий там не было. Подняли шум сразу, написали в облгосгеокадастр и попросили их, чтобы они эту землю не распаевывали. Если нам откажут, будем судиться, — сказал он.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что земли государственных сельскохозяйственных предприятий не будут распаевываться до введения в действие закона о рынке земли.