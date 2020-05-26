На Днепропетровщине, рядом с разрушенным мостом у села Алексеевка, начали монтировать понтонную переправу.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

— Монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, - сообщили в Укравтодоре.





Как сообщает Униан сегодня утром военные 808-го понтонно-мостового полка ВСУ, который вчера вечером прибыл в Днепропетровскую область из Одесской области, начали монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом в Никопольском районе на дороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Понтонный мост планируется смонтировать ориентировочно в течение суток. Сейчас на месте происшествия работают 50 специалистов с привлечением 33 единиц спецтехники Вооруженных сил Украины.

Напомним, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду. В Укравтодоре заявили, что обрушенный мост в селе Алекссевка в Днепропетровской области, был одним из 27% мостов с ограниченно трудоспособных, а его ремонт должен быть первоочередным. Вчера, 25 мая, спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.



