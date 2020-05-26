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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с 1 июня в городе планируют начать работу в тестовом режиме детские сады.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Мэр отметил, что городские власти опасаются вспышек различных заболеваний, помимо коронавируса, в дошкольных учебных заведениях после открытия.
— Думаю, что с 1 числа мы запускаем детские сады в тестовом режиме. После карантина дети болеют. Мы переживаем, что спустя долгое время они окажутся в одном месте и передадут друг другу не только вопросы с коронариусом, но могут быть и другие заболевания, которые снова заставят родителей сидеть дома или бегать по больницам, — сказал он.
Александр Сенкевич рассказал, что до конца недели управление образования Николаевского горсовета подготовит план запуска детсадов. Посещение детей могут ограничить по возрасту либо вообще отсрочить открытие учреждений на неделю.
— Нужно запустить еще КОП (коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева, — прим.). КОП все эти месяцы не работал, им нужно обработать все, что не работало это время, вернуть людей на работу, закупить новые продукты питания, товары, — отметил он.
Также мэр добавил, что сейчас закупаются средства защиты для работников детсадов и градусники.
— Готовим, закупаем градусники, чтобы мерить температуру и детям, и взрослым. Буквально до конца этой недели они должны быть закуплены и розданы в детские сады, чтобы всех проверять. Мы вот этот пропускной режим организовываем сейчас и, в первую очередь, хотим понимать, что работники, взрослые люди, которые приходят на работу, не являются носителем какого-либо вируса, — отметил Александр Сенкевич.
Напомним, что помимо детских садов, с 1 июня для посещения откроется детский городок «Сказка».
Также в Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с 1 июня в городе планируют начать работу в тестовом режиме детские сады.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Мэр отметил, что городские власти опасаются вспышек различных заболеваний, помимо коронавируса, в дошкольных учебных заведениях после открытия.
— Думаю, что с 1 числа мы запускаем детские сады в тестовом режиме. После карантина дети болеют. Мы переживаем, что спустя долгое время они окажутся в одном месте и передадут друг другу не только вопросы с коронариусом, но могут быть и другие заболевания, которые снова заставят родителей сидеть дома или бегать по больницам, — сказал он.
Александр Сенкевич рассказал, что до конца недели управление образования Николаевского горсовета подготовит план запуска детсадов. Посещение детей могут ограничить по возрасту либо вообще отсрочить открытие учреждений на неделю.
— Нужно запустить еще КОП (коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева, — прим.). КОП все эти месяцы не работал, им нужно обработать все, что не работало это время, вернуть людей на работу, закупить новые продукты питания, товары, — отметил он.
Также мэр добавил, что сейчас закупаются средства защиты для работников детсадов и градусники.
— Готовим, закупаем градусники, чтобы мерить температуру и детям, и взрослым. Буквально до конца этой недели они должны быть закуплены и розданы в детские сады, чтобы всех проверять. Мы вот этот пропускной режим организовываем сейчас и, в первую очередь, хотим понимать, что работники, взрослые люди, которые приходят на работу, не являются носителем какого-либо вируса, — отметил Александр Сенкевич.
Напомним, что помимо детских садов, с 1 июня для посещения откроется детский городок «Сказка».
Также в Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.