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В Днепропетровской области военные звершили монтаж понтонной переправы, которая временно заменить обрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
— Военнослужащие понтонно-мостового полка Командования Сил поддержки на отлично справились с поставленной задачей, - сообщают в командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Как сообщалось ранее, 25 мая, военные понтонеры из Одесской области рядом с разрушенным мостом у села Алексеевка, начали монтировать понтонную переправу.
Напомним, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду. В Укравтодоре заявили, что обрушенный мост в селе Алекссевка в Днепропетровской области, был одним из 27% мостов с ограниченно трудоспособных, а его ремонт должен быть первоочередным. 25 мая, спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.
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В Днепропетровской области военные звершили монтаж понтонной переправы, которая временно заменить обрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
— Военнослужащие понтонно-мостового полка Командования Сил поддержки на отлично справились с поставленной задачей, - сообщают в командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Как сообщалось ранее, 25 мая, военные понтонеры из Одесской области рядом с разрушенным мостом у села Алексеевка, начали монтировать понтонную переправу.
Напомним, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду. В Укравтодоре заявили, что обрушенный мост в селе Алекссевка в Днепропетровской области, был одним из 27% мостов с ограниченно трудоспособных, а его ремонт должен быть первоочередным. 25 мая, спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.