Полиция завела три уголовных дела по факту перестрелки в Броварах под Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Полиция открыла три уголовных производства, действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, - сообщили в ведомстве.

Как сообщил министр МВД Арсен Аваков в настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом об избрании задержанным меры пресечения. Также, отстранено руководство полиции Винницкой области.

Как сообщалось ранее, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».