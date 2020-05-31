В ночь с 30 на 31 мая ни одна фура не заехала в Баштанку по трассе международного значения Н-11 «Днепр-Николаев». Активисты продолжают патрулирование и следят за тем, чтобы большегрузный транспорт не заезжал в город.

Об этом в Facebook сообщил местный житель Валентин Галенда.

— Тишина. Абсолютная тишина, никто и ничего не едет. В Баштанке все тихо, фуры не идут, — сообщил в видеобращении Валентин Галенда.

Как сообщалось, жители Баштанки вышли на круглосуточное патрулирование участка трассы Н-11 «Днепр-Николаев», которая проходит через центр города, чтобы не допустить проезд большегрузного транспорта по ней.

Люди опасаются, что под тяжестью фур плотина, по которой проходит дорога, просто разрушится, а это повлечет за собой экологическую катастрофу для города