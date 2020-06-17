За последние сутки в Италии зафиксировали возвращение тенденции роста ежедневного количества новых случаев болезни COVID-19, зафиксировано 329 новых случаев заболевания, тогда как вчера этот показатель составлял 210 случаев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

«Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошлые сутки рост составил 210 случаев», — говорится в сообщении.

В течение последних 24 часов в Италии зафиксировано 43 жертвы коронавируса (вчера — 34).

Общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 448 человек.

Общее количество выздоровевших и выписанных из больниц пациентов с коронавирусом в Италии увеличилось до 179 455, за последние сутки таких пациентов было 929.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.

Напомним, в правительстве назвали причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.

Также напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.