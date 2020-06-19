Для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня по 17 июля готово все, что необходимо.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий на заседании Верховной Рады.

Она добавила, что тестирование будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Для проведения ВНО планируют привлечь 242 тысячи 650 работников и 11 тысяч 630 медиков.

— В 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты во все пункты тестирования. В 7 других областей и город Киев завершают подвоз, — рассказала Любомира Мандзий.

Она напомнила, что участникам ВНО необходимо будет придерживаться социальной дистанции и других ограничений.

— На входе всем участникам будут измерять температуру и оценивать на признаки острого респираторного заболевания, все получат маски и смогут продезинфицировать руки, — пояснила она.

Руководительница МОН добавила, что видеоинструкции по правилам прохождения ВНО есть в личных кабинетах участников.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения до 20 июня должно решить, проводить ли ВНО в текущем году.

В свою очередь, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

В частности, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.