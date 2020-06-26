Активист Сергей Стерненко сообщил, что в суд передали около 50 заявлений для изменения меры пресечения на личное поручительство.

Об этом он рассказал в комментарии 24 канала, передаёт Новое время.

Сергей Стерненко рассказал, что сегодня к зданию суда снова нагнали большое количество правоохранителей, Национальной гвардии, судебной охраны. Но заметил, что людей пускают в судебное заседание.

— Нет таких ограничений, которые были в прошлый раз, - отметил Сергей Стерненко .

Напомним, что 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

При этом, 16 июня Стерненко изменили место домашнего ареста.

Также Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб в результате конфликта с одесским активистом Сергеем Стерненко.