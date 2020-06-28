Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что САД начала оборудовать площадки для габаритно-весового контроля на дорогах области.

Об этом он сообщил в комментарии НикВести.

Начальник САД области отметил, что сейчас, во время летнего сезона, необходимо усилить контроль за движением большегрузов и «привести в порядок» некоторые места дорог для установки ГВК.

— Мы встретились с «Укртрансбезопасностью», задали им вопрос, какие местах нужно привести в порядок, они нам рассказали, какие места были разрушены, либо нужно привести в надлежащий вид. Фронт работ определен, мы поехали в разные точки. Где надо что-то делаем, где-то переукладываем асфальт. Мы попробуем в такой способ охватить ряд дорог, потому что уже начался сезон (перевозок - прим.), начало греть сильнее, надо как-то контролировать перегрузы, - рассказал, - отметил Владислав Невеселый.

Владислав Невеселый отметил, что уже оборудуются 3 новые площадки под ГВК на дорогах Н-11 и М-14.

— Н-11 км 263 первая категория возле заправки ANP. М-14 км 163 +100 с херсонской стороны. М-14 км 89 село Счастье, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что на трассах Н-11 Днепр — Николаев и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, при их реконструкции, не были предусмотрены места для установки весовых комплексов, чтобы выявлять большегрузы с перевесом.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.

Также ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.