На Волыни с 3 июля усиливают карантинные мероприятия в районах массового отдыха.
Соответствующее решение местные власти приняли накануне вечером, 2 июля, сообщает Волынская ОГА.
«3 июля 2020 года в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе и в Шацком районе, где кроме этого с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении», — говорится в сообщении ОГА.
Как отметила главный санврач области Наталия Янко, уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области стабильно высокий, регион занимает четвертое место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии на Волыни подтвердили 2571 случай COVID-19, умерли 63 человека, выздоровели 783.
Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.
Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.
На Волыни с 3 июля усиливают карантинные мероприятия в районах массового отдыха.
Соответствующее решение местные власти приняли накануне вечером, 2 июля, сообщает Волынская ОГА.
«3 июля 2020 года в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе и в Шацком районе, где кроме этого с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении», — говорится в сообщении ОГА.
Как отметила главный санврач области Наталия Янко, уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области стабильно высокий, регион занимает четвертое место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии на Волыни подтвердили 2571 случай COVID-19, умерли 63 человека, выздоровели 783.
Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.
Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.