В северной итальянской провинции Венето скорость распространения коронавируса в течение последней недели выросла до опасного уровня.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на итальянские СМИ.

«Согласно отчету регионального агентства здравоохранения Azienda Zero, в последнюю неделю июня индекс воспроизведения вируса (R value) в Венето вырос до рискового — 1,67», — говорится в сообщении.

Следует заметить, что индекс воспроизведения вируса указывает, сколько людей в среднем инфицирует один больной. Безопасными считаются показатели менее 1. Неделю тому назад для Венето индекс составлял 0,43.

Частично в этом росте сыграли роль несколько локальных вспышек коронавируса — среди работников одной из компаний в Беллуно и еще одной в Виченце.

Губернатор региона Лука Зая в связи с этим заявил, что хочет от центрального правительства «регуляторный инструмент», который разрешал бы обязательную госпитализацию подтвержденных больных, и это было бы «не диктаторским шагом, а действиями для защиты общества».

«С такими темпами нам не надо спрашивать себя, вернется вирус в октябре — он и так здесь. Из-за безответственного поведения некоторых людей кто-то пополняет статистику заражений прямо сейчас», — заявил местный губернатор.

Еще в начале недели губернатор Венето призвал людей к здравому смыслу после того, как в СМИ снова появились фото заполненных скверов и пляжей.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.