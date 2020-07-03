Медицинские учреждения Львова в связи с пандемией коронавируса заполнены почти на 95%. При этом в городе наблюдается снижение заболеваемости в последнее время.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

По словам главы городского управления здравоохранения Владимира Зуба, показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

«Сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает», — сообщил Владимир Зуб.

Он отметил, что сейчас в больнице скорой помощи Львова находится 70 человек, более 80 — в 1-й больнице, и еще 70 пациентов — в 8-й городской больнице.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.