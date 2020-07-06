В ирландском лоукостере Ryanair сообщили, что из-за эпидемии коронавируса просят пассажиров заполнить и предоставить дополнительные документы для поездки.

Об этом hromadske сообщили в отделе связей Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

«Во время онлайн-регистрации пассажиров направляют на страницу Ryanair с ограничениями на поездки во время COVID-19». Пассажирам нужно там подтвердить, что они соглашаются с условиями об ограничениях перед тем, как получить посадочные талоны«, — заявили в авиакомпании.

Также там отметили, что из-за эпидемии коронавируса пассажирам придется заполнить и предоставить дополнительные документы перед тем, как поехать. Также Ryanair рекомендует проверять самые ограничения по путешествий в другие страны.

«В целом 12 пассажирам с рейса Киев — Афины (4 июля) отказали во въезде в Афины, согласно действующим ограничениям правительства Греции в отношении граждан из стран вне ЕС. Пострадавшие клиенты забронировали билеты на следующий доступный рейс в Киев», — отметили в компании.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

Ранее сообщалось также, что авиакомпания flydubai с 8 июля возобновляет регулярные рейсы в Украину.