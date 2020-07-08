В Николаеве по проспекту Центральному, 73-А подрядчик начал расчищать земельный участок для строительства торгового центра. Выяснилось, что у инвестора нет разрешительных документов.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Также жильцы соседних домов опасаются, что строительная техника и грузовой транспорт разрушит покрытие двора.

— Мы за улучшение, мы за строительство. Но единственное наше требование — мы не хотим, чтобы через наш двор пустили грузовой транспорт. Двор наш ничем не огражден, как бы проходной, тут детская площадка, учебное учреждение, — сказала жительница дома по Соборной, 12 Виктория Крисальная.

Владелица бизнес-центра «Украина» Алла Ряжских рассказала, что здание нынешнего БЦ было построено в 1956 году. Она опасается, что все исторические здания двора, включая бывшую гостиницу и музыкальный колледж, «уйдут» под землю.

Также на месте строительства под старым корпусом музколледжа находятся большие подвалы и катакомбы, сообщил преподаватель учреждения, музыкант Владимир Алексеев.

Подрядчик начал подготовительные работы Здание музколледжа

Представитель общественной организации «Николаевский клуб — дети подземелья» Алексей Антонов рассказал, что при подготовительных работах рабочие раскрыли старый колодец.

— Подвал, который идет из музучилища — это старый купеческий подвал. Так как здание очень старое, дореволюционное, он частично сохранился под разрушенным домом. В советские времена он частично был переделан под бомбоубежище, — пояснил он.

Также выяснилось, что у подрядчика нет необходимых разрешительных документова. Так, по словам заведующей сектором охраны и сохранения культурного наследия управления культуры национальностей и религии Николаевской ОГА Ольги Скарлат, согласно статье 5 Закона Украины «Об охране культурного наследия», данные земельные работы должны выполняться исключительно при наличии разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины.

— Насколько нам известно у заказчиков этих работ разрешительной и согласительной документации нет. Этот земельный участок находится в окружении нескольких объектов культурного наследия: это Севастопольская, 2, Соборная,12, и Соборная, 10. Это и памятки архитектуры местного значения и два недавно обнаруженных объекта по типу — архитектура, — пояснила чиновница.

В сюжете отмечается, что застройщики не обращались в департамент архитектуры и градостроительства за градостроительным условиям, более того, в течение года изменили целевое назначение земельного участка.

— Если они обратятся за градостроительными условиями, предоставят полный пакет документов, достоверные данные, то в соответствии с законодательством, мы должны будем выдать им градостроительные условия. Если там будет размещаться торговое заведение, то должны быть обеспечены нормативные места для парковки автотранспорта, подъезды и т. д. Все это мы будем указывать, все ограничения, если владельцы земельного участка обратятся к нам, — добавил главный архитектор Николаева Андрей Цымбал.

Никаких разрешительных документов на строительство не поступало и в управление государственного архитектурного строительного контроля Николаевского городского совета.

Глава земельной комиссии Николаевского горсовета Игорь Концевой заявил, что на заседании «земельной» комиссии депутаты согласовали проект решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка, целевое назначение которого изменяется. Он добавил, что не видит аргументированных причин, чтобы не позволить смену целевого назначения.

— Этот земельный участок не находится в аренде, то есть мы, как депутатская земельная комиссия, его не выделяли для строительства. Она находится в частной собственности. Инвестор собирается построить в центре города современное здание, насколько мне известно, с парковкой на крыше. При подготовке к строительству инвестор должен изготовить проект. Этот проект обязательно проходит независимую экспертизу и без нее он строить не может, — сказал Игорь Концевой.

Журналисты связались с представителем собственника земельного участка Виталием Олифером, который согласился прокомментировать ситуацию. Однако потом несколько раз переносил встречу, а в итоге заявил, что сам свяжется, «когда будет время».

При этом жильцы двора заявили, что готовы перекрывать дорогу грузовикам, а также намерены ехать в Киев и обращаться в центральные органы власти.

Напомним, что изменение целевого назначения данного участка депутаты горсовета согласовали в мае прошлого года.

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