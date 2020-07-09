Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пожарами в Луганской области, по состоянию на утро 9 июля остаются два очага горения.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

— На территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств, - говорится в сообщении.

Также спасатели сообщили, что эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.

— Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожил 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек, - сообщают в ГСЧС.

Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тысяч гектар.

Напомним, что пожар начался во вторник утром, 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.Владимир Зеленский пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом в результате пожаров в Луганской области.

Кроме того, боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.