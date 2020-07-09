Всемирная организация здравоохранения создала комиссию для расследования действий организации во время вспышки COVID-19.

Об этом сообщается на сайте организации.

— Генеральный директор ВОЗ сегодня объявил о создании независимой группы для оценки реакции мира на действия организации во время пандемии COVID-19, — говорится в сообщении.

Сопредседателями Группы будут бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф.

— Премьер-министр Кларк и президент Серлиф были выбраны в процессе широких консультаций с государствами-членами и мировыми экспертами. Я не могу представить себе двух более сильных, независимых лидеров, которые бы помогли нам пройти через этот важный учебный процесс, — сказал глава ВОЗ.

Работая независимо, они будут выбирать других членов Группы, а также членов независимого секретариата для оказания поддержки.

Глава ВОЗ предложил созвать в сентябре специальную сессию Исполнительного комитета для обсуждения результатов работы Группы. Также ожидается, что ноябре Группа представит промежуточный доклад о возобновлении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выйдут из ВОЗ 6 июля 2021 года.

Ранее президент Дональд Трамп уведомил американский Конгресс об официальном выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Глава государства пошел на такой шаг в разгар пандемии.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

Отметим, конфликт между Трампом и ВОЗ возник из реагирования организации на пандемию коронавируса, которое президент США считает медленным. Трамп также обвинял ВОЗ в подыгрывании Китаю и помощи в сокрытии вспышки коронавируса в Ухане.