Сегодня, 11 июля в Николаеве снова образовались пробки — дороги загружены грузовиками и легковыми автомобилями.

Состоянием на 12:00 большое скопление транспорта наблюдается на выезде на Варваровский мост — вдоль улиц Пушкинская, Никольская, Потемкинская, а также по проспекту Героев Украины в сторону Пушкинской, - сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что на улице Никольской грузовые машины заняли два ряда.

В Viber-группе «ДТП и дороги Николаева» очевидцы сообщают, что пробка в центре города с 8 утра.

Стоит отметить, что сегодня пробка также наблюдается по проспекту Богоявленскому, где произошла авария с участием автомобиля Mazda и маршрутного такси.

Напомним, что 27 июня весь центр Николаева стоял в пробках, дороги были загружены грузовиками и легковыми автомобилями, движущимися в сторону Одессы через Варваровский мост.