Сегодня, 13 июля, около 30 человек пришли в областную станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для главы Николаевской областной организации партии «Свобода» Демида Губского.

Об этом сообщает корреспондент НИС-ТВ.

На призыв о помощи откликнулись друзья Демида, военнослужащие, ветераны АТО и волонтеры. После полученного ранения глава областной парторганизации перенес одну и ожидает еще две операции.

Брат пострадавшего Владимир Губский поблагодарил людей, которые откликнулись на призыв о помощи, а также отметил, что вскоре снова появится необходимость в крови.

— Я очень благодарен всем этим людям, я даже не всех знаю. Помощи очень много. Все звонят, спрашивают. И это только первая группа, будут еще сдавать кровь сегодня, и завтра. Во-первых мы компенсируем то, что ему предоставили из банка крови, Неизвестно сколько еще крови будет нужно. Понятно, когда ему станет лучше, ему нужна будет кровь и мы снова будем искать людей и нам опять понадобятся доноры. Состояние утром, стабильно тяжелое. Это все, что я сейчас могу сказать, — заявил Владимир Губский.

Напомним, 11 июля глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский получил огнестрельное ранение в голову.

Тогда же 11 июля в полиции сообщили, что глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский случайно выстрелил себе в голову, когда разбирал травматический пистолет.