За выходные, 11 и 12 июля, инспекторы «Укртрансбезопасности» выписали почти 1 миллион285 тысяч гривен штрафов.

Об этомсообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

За последние 2 суток, 11 и 12 июля, инспекторами

Сообщается, что за выходные инспекторы проверили 7 тысяч 488 грузовиков, составили 115 актов нарушений габаритно-весового контроля и начислилил почти 1 миллион 285 тысяч гривен штрафа.

При этом, в Министерстве инфраструктуры назвали пятерку нарушителей габаритно-весовых норм за выходные:

1. На автодороге М-14 — авто Mercedes-Benz Actros (перевозчик — ООО «СПМК-17») с перегрузом 8%. Общий вес фуры — 43,165 тонн при допустимой норме 40 тонн. Штраф составил 4 тысячи 687 евро;

Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины владельцем компании «СПМК-17» является скандальный бизнесмен Араик Амирханян.

2. На автодороге М-06 — авто DAF (перевозчик — ООО Харо Р.В.) с перегрузом 9%. Общий вес фуры — 43,64. Штраф — 1 тысяча 403 евро.

3. На автодороге М-05 — авто SCANIA VARMO (перевозчик — Олейник В.Ю.) с перегрузом 7%. Общий вес грузовика — 42,8 тонн. Штраф — 1 тысяча 122 евро.

4. На автодороге М-06 — авто DAF (перевозчик — ООО Степанов В.В.) с перегрузом 10%. Общий вес фуры — 43,98 тонн. Штраф – 863 евро.

5. На автодороге Р-30 - авто MAN (перевозчик - ООО «Винница Агро Транс») с перегрузом 6%. Общий вес грузовика — 42,44 тонны. Штраф — 618 евро.

Напомним, по итогам проверки 9 июля инспекторами «Укртрансбезопасности» фур насоблюдение весовых ограничений, Николаевская область попала в топ-5 по самым большим зафиксированным перегрузам. В частности, было оштрафовано две фуры компании «СПМК-17»: одна с перегрузом в 8 тонн, вторя — 9 тонн.

Ранее сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты. Сотни грузовиков скапливаются в километровые очереди на обочинах дорог в ожидании своей возможности попасть в Николаев. Из-за высокой температуры фуры не могут передвигаться по территории города днем, поэтому вынуждены скапливаться в очереди и отстаиваться на обочинах трасс. Сегодня утром, 3 июля, фуры заблокировали въезд в Николаев со стороны Херсона.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.