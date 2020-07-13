Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновление работы детских садов, инклюзивно-ресурсных центров, учреждений культуры и учреждений общепита.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

При этом ослабления не касаются театров и кинотеатров.

В то же время, работа учреждений общественного питания и ночных клубов, как и по всей стране, ограничена до 23:00.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, показатели заболеваемости и обнаружения случаев заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей, и это позволило послабить ограничительные мероприятия.

«Такие показатели внушают определенный оптимизм, но расслабляться еще рано. К врачам все еще обращается много больных, у медиков до сих пор много работы, и они в который раз просят всех быть бдительными — носить маски, сохранять дистанцию, не посещать места массового скопления людей», — сказал он.

Напомним, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Как известно, сегодня в 15:00 возле автостанции Коблево началась акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.