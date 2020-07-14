В Одессе усилили карантинные ограничения — заведениям запретили работать в ночное время.

Такое решение принял накануне комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запретили работать с 23:00 до 07:00 ночным клубам, заведениям общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные и другие), Учреждениям культуры. Исключение — кинотеатры и услуги общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос.

Кроме того, контроль за соблюдением карантина усилят в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Вчера в 15:00 возле автостанции Коблево началась акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.