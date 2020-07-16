На коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» провели аудит и обучение сотрудников.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор коммунального предприятия Федор Барна.
С 14 по 16 июля группа аудиторов украинской авиакомпании WINDROSE-reliable wings провела аудит безопасности, качества и эксплуатационной готовности служб КП «Николаевский международный аэропорт» к приему/выпуску воздушных судов Windrose.
«Во время аудита внимательному анализу подверглись операционная документация, оборудование и оснащение служб николаевского аэропорта, уровень подготовки персонала и т. п. Кроме этого, было проведено дополнительное обучение сотрудников аэропорта по технологии централизованной центровки самолета «Ramp Control (CLC). По итогам проведенной работы были сформированы общие подходы в разработке эффективных методов достижения соответствия высоким стандартам ICAO, IATA и Госавиаслужбы Украины, определены области совершенствования», — написал Федор Барна.
Он также добавил, что со 2 августа начнутся регулярные рейсы Николаев — Киев — Николаев.
Ранее сообщалось, что реконструкцию коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» включили в перечень проектов «Большая стройка», инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.
До этого Александр Стадник заявлял, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.
Напомним, директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.
На коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» провели аудит и обучение сотрудников.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор коммунального предприятия Федор Барна.
С 14 по 16 июля группа аудиторов украинской авиакомпании WINDROSE-reliable wings провела аудит безопасности, качества и эксплуатационной готовности служб КП «Николаевский международный аэропорт» к приему/выпуску воздушных судов Windrose.
«Во время аудита внимательному анализу подверглись операционная документация, оборудование и оснащение служб николаевского аэропорта, уровень подготовки персонала и т. п. Кроме этого, было проведено дополнительное обучение сотрудников аэропорта по технологии централизованной центровки самолета «Ramp Control (CLC). По итогам проведенной работы были сформированы общие подходы в разработке эффективных методов достижения соответствия высоким стандартам ICAO, IATA и Госавиаслужбы Украины, определены области совершенствования», — написал Федор Барна.
Он также добавил, что со 2 августа начнутся регулярные рейсы Николаев — Киев — Николаев.
Ранее сообщалось, что реконструкцию коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» включили в перечень проектов «Большая стройка», инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.
До этого Александр Стадник заявлял, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.
Напомним, директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.