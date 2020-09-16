В среду, 16 сентября, у дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери, проходит акция протеста из-за паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе. Родные паломников требуют вмешаться в ситуацию.

Об этом сообщает newsru.co.il.

«Митингующие, в основном женщины и дети, требуют от министра вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы их близким позволили посетить Умань», — говорится в сообщении.

При этом израильский телеканал «Кан-11» передает, что брацлавские хасиды, среди которых есть дети, ночуют под открытым небом. У них закончились запасы еды и воды, а их лидеры говорят о «гуманитарной катастрофе».

Израильский МИД сообщил журналистам, что сотрудники посольства подвозят израильтянам воду и продукты. При этом МИД призывает хасидов вернуться домой.

Напомним, что украинское правительство приняло решение закрыть пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, где находятся паломники-хасиды. Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.

Ранее Офис президента призвал власти Беларуси не создавать дополнительное напряжение на украино-белорусской границе. Белорусские власти распространяют среди хасидов слухи о том, что они смогут попасть на территорию Украины через белорусскую границу.

В свою очередь, министерство внутренних дел Израиля попросило украинскую власть, чтобы хасидов, которые скопились на украинско-белорусской границе, пропустили в Украину.

Как известно, на границе Беларуси и Украины застряли больше 1,5 тысячи хасидов-паломников, которые планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана — еврейского нового года. При этом, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для совершающих паломничество евреев-хасидов.

Ранее сообщалось, что представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий заявлял что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош-ха-Шана — готов заблокировать въезды в город. Позже, городской голова ночевал в спальном мешке под Офисом президента, чтобы обратить внимание власти на проблему массового приезда в Умань паломников-хасидов.

Помимо этого, Кабинет министров Украины поддержал решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

При этом, министр внутренних Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Позже, руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.