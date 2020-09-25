Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство на Закарпатье нового современного международного аэропорта, сейчас есть три варианта его месторасположения.

Об этом он заявил во время поездки в Закарпатскую область, сообщает корреспондент Укринформа.

— Я знаю, что мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет, — у нас есть три варианта. Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы у нас были начальные работы, сделанные по строительству этого аэропорта, — отметил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в четверг со Словакией было подписано соглашение, которое позволит возобновить работу аэропорта «Ужгород». По его словам, планируется обновление этого аэропорта, чтобы «он был нормальным, современным, жизнеспособным».

В то же время глава государства подчеркнул, что из-за географического расположения построить на месте аэропорта «Ужгород» большой авиационный хаб и удлинить взлетно-посадочную полосу невозможно.

Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет не согласовал принятие на баланс «Николаевского международного аэропорта» 83 единицы специальной техники на сумму в 50 миллионов гривен.

Напомним, 27 августа Министерство инфраструктуры Украины передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Также напомним, ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.