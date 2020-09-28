По состоянию на 28 сентября ситуация с коронавирусом не позволяет ослаблять карантин в 23 областях Украины и в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, по данным МОЗ, на сегодня к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Тернопольской области — 377 человек на 100 тысяч населения и в Черновицкой области — 206.
Соответствует требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская область (показатель 18,1).
Отметим, что в Украине по состоянию на 28 сентября зафиксировано уже 201 тысяча случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки сотавляет больше двух с половиной тысяч.
В Николаеве за сутки обнаружено 66 новых случаев COVID-19, еще 16 в области.
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По состоянию на 28 сентября ситуация с коронавирусом не позволяет ослаблять карантин в 23 областях Украины и в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, по данным МОЗ, на сегодня к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Тернопольской области — 377 человек на 100 тысяч населения и в Черновицкой области — 206.
Соответствует требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская область (показатель 18,1).
Отметим, что в Украине по состоянию на 28 сентября зафиксировано уже 201 тысяча случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки сотавляет больше двух с половиной тысяч.
В Николаеве за сутки обнаружено 66 новых случаев COVID-19, еще 16 в области.
На сегодня в Николаевской области на самоизоляции находится 15 групп в детсадах и 124 класса в школах