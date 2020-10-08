В Николаеве после длительного ремонта возобновили работу магнитно-резонансного томографа в городской больнице № 4.

Об этом сообщается на странице горбольницы в Facebook.

«Эксперты ООО «HealthGate» сделали невозможное — в условиях сложнейшей поломки и при минимальных шансах, без преувеличения, реанимировали томограф», — говорится в сообщении.

Сейчас МРТ работает в тестовом режиме для стационарных больных. Однако обещают вскоре открыть запись на проведение обследований.

Отметим, что на ремонт аппарата потратили чуть больше 2 миллионов гривен.

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт, и заявила, что уже нашла нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.

Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что управление горздрава своим решением сдать в аренду аппарат МРТ в больнице №4 совершает моральное преступление, лишая пациентов возможности получать бесплатные услуги.