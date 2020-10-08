Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

— Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID, — сказал министр.

Он также отметил, что с весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

— С апреля мы увеличили количество кроватей — с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения, — заявил Максим Степанов.

Напомним, мэр Николаева сообщил, что за несколько дней городская больница № 5, определенная как госпитальная база для больных коронавирусом в Николаеве, почти полностью заполнилась.

Отметим, что по состоянию на утро 8 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19.

В Украине за минувшие сутки, 7 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.