Украина получит от Японии лекарственное средство для больных коронавирусом. Препарат будет предоставлен в виде гуманитарной помощи.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.

Украина получит средство Favipiravir (Avigan), определенный для применения при лечении коронавируса.

Сегодня Кабмин одобрил соответствующий проект соглашения между правительствами Украины и Японии.

Напомним, Кабинет Министров выделил субвенцию в размере более 570 миллионов гривен на обеспечение больниц кислородом.

Также Кабинет Министров выделил 260 миллионов 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия СOVID-19.

Ранее сообщалось, что Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19.