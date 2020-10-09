Украина получит от Японии лекарственное средство для больных коронавирусом. Препарат будет предоставлен в виде гуманитарной помощи.
Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.
Украина получит средство Favipiravir (Avigan), определенный для применения при лечении коронавируса.
Сегодня Кабмин одобрил соответствующий проект соглашения между правительствами Украины и Японии.
Напомним, Кабинет Министров выделил субвенцию в размере более 570 миллионов гривен на обеспечение больниц кислородом.
Также Кабинет Министров выделил 260 миллионов 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия СOVID-19.
Ранее сообщалось, что Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19.
Украина получит от Японии лекарственное средство для больных коронавирусом. Препарат будет предоставлен в виде гуманитарной помощи.
Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.
Украина получит средство Favipiravir (Avigan), определенный для применения при лечении коронавируса.
Сегодня Кабмин одобрил соответствующий проект соглашения между правительствами Украины и Японии.
Напомним, Кабинет Министров выделил субвенцию в размере более 570 миллионов гривен на обеспечение больниц кислородом.
Также Кабинет Министров выделил 260 миллионов 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия СOVID-19.
Ранее сообщалось, что Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19.