Строительство нового инфекционного отделения в Николаевской городской больнице № 5 планируют закончить до конца ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Так, в понедельник, 12 октября, на строительной площадке состоялось выездное совещание. Александр Сенкевич отметил, что в новом отделении смогут лечиться пациенты с коронавирусом.

— Учитывая, что коронавирусная инфекция распространяется стремительными темпами, решили добавить дополнительные бригады, которые будут работать в вечернее время, — рассказал он.

Мэр напомнил, что работы полностью выполняются за счет инвестора — Николаевского глиноземного завода. Предприятие также обеспечит и приобретение необходимого оборудования.

— Я благодарен представителям ответственного бизнеса, которые понимают масштабы проблемы распространения коронавирусной инфекции и приобщаются к ее решению. Сейчас не время споров и конфликтов, должны объединить усилия ради здоровья жителей города, — сказал он.

Напомним, по состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.

Также напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.