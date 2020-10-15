В четверг, 15 октября, в Украине обновили зоны карантина.

Об этом сообщается в решении Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, которое опубликовал министр Кабмина Олег Немчинов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела всю Николаевскую область в «оранжевую» зону карантина.

В «красной» зоне находятся Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. В «зеленой» зоне по стране находятся всего 54 населенных пункта.

Напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону. 9 октября в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Ранее главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко сообщил, что если в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.

При этом в Николаеве и области продолжается рост случаев заболеваемости коронавирусом. В частности, по состоянию на утро 15 октября в городе зафиксировано 173 новых случая COVID-19, а в регионе — 87.