70% украинцев знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября, 29% ничего не об этом не слышали.

Источник: результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 20-21 октября

70% респондентов знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (35% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали). 29% ничего об этом не знают.

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе у жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партии «Сила и честь», «Европейской солидарности», партии Шария и «Свободы».

43% опрошенных положительно относятся к опросу Зеленского в день выборов. 30% — нейтрально и 25% — отрицательно. Отмечается, что относительно хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели партии «Европейская солидарность». Положительно эту инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии «Слуга народа». Кроме того, 63% респондентов считают инициативу президента законной, а 23% придерживаются противоположного мнения.

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 4000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.5%.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Позже стало известно, что на всенародном опросе украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, а также поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.