Местные выборы в Украине состоялись в соответствии с законодательством.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Интерфакс-Украина.

— В целом гражданская сеть ОПОРА определяет, что эти выборы были очень конкурентными, и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством Украины, — сказала Ольга Айвазовская.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов. На данный момент продолжается подсчет голосов.

Послы стран «Большой семерки» (G7) поздравили украинцев с местными выборами, напомнив, что это — «демократия в действии».

В Офисе президента Украины констатировали, что предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс выборов в стране соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству.