По состоянию на утро 7 ноября в Николаевской области зарегистрирован 301 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Больше всего новых случаев коронавирусного заболевания зафиксировано в Николаеве - 237.
Что касается остальных городов и районов Николаевской области, то там также зафиксированы новые случаи COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлен в 524 (+7) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 137 человек, всего вылечившихся - 2962. Умерло от последствий коронавируса в целом 200 человек, за сутки - 8.
За последние сутки методов ПЦР обследовано 818 человек, методом ИФА - 523.
На стационарном лечении на сегодня находится 700 человек, больных COVID-19 или с подозрением на коронавирус.
Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз.
Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.
Отметим, Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня. Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.
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По состоянию на утро 7 ноября в Николаевской области зарегистрирован 301 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Больше всего новых случаев коронавирусного заболевания зафиксировано в Николаеве - 237.
Что касается остальных городов и районов Николаевской области, то там также зафиксированы новые случаи COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлен в 524 (+7) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 137 человек, всего вылечившихся - 2962. Умерло от последствий коронавируса в целом 200 человек, за сутки - 8.
За последние сутки методов ПЦР обследовано 818 человек, методом ИФА - 523.
На стационарном лечении на сегодня находится 700 человек, больных COVID-19 или с подозрением на коронавирус.
Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз.
Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.
Отметим, Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня. Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.