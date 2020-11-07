По состоянию на утро 7 ноября в Николаевской области зарегистрирован 301 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Больше всего новых случаев коронавирусного заболевания зафиксировано в Николаеве - 237.

Что касается остальных городов и районов Николаевской области, то там также зафиксированы новые случаи COVID-19.

Первомайск - 23;

Южноукраинск - 1;

Вознесенск - 3;

Очаков - 0;

Арбузинский район - 0;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 3;

Братский район - 0;

Березнеговатский район - 3;

Веселиновский район - 1;

Витовский район - 11;

Вознесенский район - 0;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 1;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 1;

Николаевский район - 0;

Новобугский район - 0;

Новоодесский район - 9;

Очаковский район - 0;

Первомайский район - 8;

Снигиревский район - 0.

Заболевание COVID-19 установлен в 524 (+7) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели 137 человек, всего вылечившихся - 2962. Умерло от последствий коронавируса в целом 200 человек, за сутки - 8.

За последние сутки методов ПЦР обследовано 818 человек, методом ИФА - 523.

На стационарном лечении на сегодня находится 700 человек, больных COVID-19 или с подозрением на коронавирус.

Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз.

Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.

Отметим, Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня. Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.